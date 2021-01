Prandelli/2: “Bene l’equilibrio di squadra, ma le gare vanno chiuse. A Vlahovic ho detto…”

Di seguito il contenuto dell’intervento di Cesare Prandelli in sala stampa dopo la vittoria della sua Fiorentina per 2-1 sul Crotone: “È stata una partita che per 70 minuti abbiamo mantenuto in equilibrio, siamo stati padroni del campo, abbiamo iniziato pressando bene e giocando di più nelle zone del campo dove abbiamo qualità. Poi dopo aver preso il gol, come sempre capita, ci sono dei momenti di preoccupazione, perché le partite non finiscono mai, ci siamo abbassati di venti metri. Quando è così devi avere la cattiveria di chiudere le gare, perché in questo campionato le gare non sono mai finite. La reazione? Ero convintissimo che l’avremmo messa in campo, questi sono ragazzi che hanno carattere e sanno cosa stanno facendo”.

Ha poi continuato: “Dovremo riconfermare con ancora più sicurezza quello che abbiamo fatto stasera. Quello che mi è piaciuto in particolare è stato l’equilibrio della squadra stasera. La classifica? Non guardo i punti ma le prestazioni, non sono tranquillo né sicuro perché dovremo rimettere in campo la partita di stasera anche in futuro. Se c’è stato un calo nel secondo tempo? Non direi un calo, ma forse ci siamo abbassati troppo. Amrabat? Ogni tanto per generosità lascia scoperte alcune zone di campo, oggi ci ha dato equilibrio e grande pressione. Vlahovic? Gli ho detto che non si deve mai accontentare, che quando ha le occasioni deve chiuderle. Non deve dimostrare le qualità che ha, deve solo lavorare per migliorare alcuni aspetti del suo gioco”.