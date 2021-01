Stroppa: “Timidi, per salvarsi servirà un’impresa. Viola, che qualità a centrocampo!”

Di seguito il contenuto dell’intervento del tecnico del Crotone Giovanni Stroppa in sala stampa dopo la sconfitta dei suoi contro la Fiorentina: “Abbiamo giocato contro una squadra che in mezzo al campo ha tantissima qualità, a noi è mancato coraggio, è mancata cattiveria nell’affrontare gli avversari nell’uno contro uno. L’esempio è il secondo gol, con Castrovilli che fa sfilare una palla e lo perdiamo. Dovevamo sicuramente fare molto meglio, siamo stati sicuramente timidi anche nelle ripartenze, che abbiamo sfruttato con poca convinzione e determinazione. Dovevamo essere più bravi negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo però ho visto una reazione importante, da squadra con mentalità. La salvezza? Servirà un’impresa, forse anche qualcosa in più di un miracolo“.