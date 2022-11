SONDAGGIO – Qatar 2022 al via: per quale squadra simpatizzerai?

Ancora poche ore di attesa e il Mondiale più controverso della storia prenderà ufficialmente il via. Stasera, infatti, con la gara tra i padroni di casa e l'Ecuador, salirà il sipario su Qatar 2022, rassegna che per la seconda consecutiva non vedrà l'Italia tra le squadre partecipanti. Saranno quattro i giocatori della Fiorentina impegnati nella competizione: Jovic e Milenkovic con la Serbia (inserita nel girone G assieme a Brasile, Svizzera e Camerun), Amrabat con il Marocco (gruppo F con Belgio, Canada e Croazia) e Zurkowski con la Polonia (gruppo C con Argentina, Arabia Saudita e Messico).