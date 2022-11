Jovic, il mondiale come trampolino in viola. Qatar, poi la continuità

Il mondiale in Qatar come trampolino di lancio, ma intanto Luka Jovic si sta avvicinando a grandi passi al debutto con la sua Serbia. Aspettando l’esordio contro il Brasile, l’attaccante della Fiorentina sta convincendo con la casacca della Nazionale, mettendosi in mostra nell'amichevole contro il Bahrein. Un 5-1 show in cui anche il viola si è esaltato mettendo in mostra la varietà del suo repertorio. Dal Qatar, il serbo vorrebbe rientrare mentalmente in palla, esaltato dalla competizione e con la speranza che i numeri siano dalla sua.