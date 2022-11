Burdisso vola in Qatar per il Mondiale: osserverà i Viola, ma non solo

Burdisso vola in Qatar per assistere al Mondiale. Tanti giocatori sott'osservazione, non solo quelli della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino riporta la notizia della partenza di Nicolas Burdisso per il Qatar. Il dirigente viola osserverà i giocatori della Fiorentina impegni nelle sfide del Mondiale, ma non solo. Infatti, la classe 2003 sta stupendo un po' tutti, con tanti giocatori di livello. Burdisso analizzerà tutti i giovani talenti e chi sa, forse ne consiglierà qualcuno a Pradè in vista del mercato di gennaio. Osserverà il Marocco di Amrabat e l'obiettivo Sabiri, ma anche la Serbia contro il Brasile. Insomma, il lavoro di Burdisso non si ferma, con la speranza che torni dal Qatar con qualche talento pregiato.