Qatar 2022: così oggi in campo e in tv

Tutti i giornivi forniamo il programma delle gare dei Mondiali 2022 in Qatar e dove possono essere viste in tv.

Iniziano oggi i Mondiali 2022 in Qatar. Non sono mancate le polemiche della vigilia, ma adesso il calcio comincerà a farla da padrone. Tutti i giorni vi informeremo sulle partite in programma e vi diremo anche dove saranno visibili. Le gare dove saranno impegnati i quattro giocatori viola saranno da noi trattate con la diretta testuale. Se volete poi restare informati su tutti i risultati e le classifiche dei gironi potete consultare il nostro sito www.numericalcio.it