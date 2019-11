Semplici, arrivano le prime smentite su un futuro lontano da Ferrara

Molti avevano visto in Semplici uno dei possibili allenatori a rischio complice anche la difficile situazione nella quale si trova la squadra emiliana, ultima in classifica e con soli 7 punti in 11 giornate.

Voci vedevano l’allenatore toscano in rotta con la società e vicino anche ad una possibile dimissione e chi aveva visto nella presenza di Novellino ieri sera allo stadio Mazza di Ferrara.

Molte le smentite dall’ambiente spallino riguardo alla posizione del mister, eroe della storica doppia promozione in due anni consecutivi che ha portato la squadra in serie a dopo ben 49 anni. Una su tutte è stata quella di Francesco Colombarini, patron della formazione emiliana, che ha confermato la fiducia verso il proprio all’allenatore anche in seguito alla pesantissima sconfitta nel posticipo di ieri sera, queste le parole rilasciate: “Semplici resterà fino a fine campionato sicuramente. Ce ne sono tanti che vorrebbero fare gli allenatori anche a costi molto bassi. Non mi fate più queste domande, tenetevele per voi visto che vi do sempre la stessa risposta”.