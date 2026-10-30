Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

LaLiga si prepara a introdurre una novità senza precedenti nella gestione del settore arbitrale: i direttori di gara del campionato spagnolo interverranno pubblicamente davanti alle telecamere per chiarire e spiegare le scelte di campo immediatamente dopo il triplice fischio.

Il debutto ufficiale della sperimentazione è fissato per domenica sera in occasione del sentito derby basco tra Athletic Club e Real Sociedad.

L'accordo e la fase di test

L'iniziativa nasce dall'intesa siglata tra LaLiga, la RFEF e l'associazione di categoria degli arbitri. Il progetto pilota prenderà il via nel posticipo dominicale: in caso di esito positivo e riscontro favorevole, il format verrà progressivamente esteso a tutte le gare del massimo campionato spagnolo. Per sostenere ed incentivare l'impegno dei direttori di gara coinvolti in queste mansioni mediatiche extra, LaLiga ha stanziato un budget dedicato pari a 500.000 euro.

Sebbene la classe arbitrale spagnola abbia già presenziato in passato di fronte ai giornalisti - come avvenuto nelle conferenze stampa della vigilia prima delle recenti finali di Copa del Rey -, si tratta della prima volta in assoluto in cui i fischietti analizzeranno gli episodi caldi a caldo, subito dopo la conclusione di un match di campionato.

Il contesto: la pressione mediatica sulle giacchette nere

La riforma mira a portare maggiore trasparenza all'interno di un clima esasperato dalle polemiche. Negli ultimi anni la pressione mediatica sugli arbitri ha raggiunto livelli di guardia molto elevati: emblematico fu il caso del fischietto Ricardo de Burgos Bengoetxea, che nel 2025 non riuscì a trattenere le lacrime durante una conferenza stampa denunciando l'impatto psicologico e le continue critiche sferrate dai canali ufficiali di Real Madrid TV.