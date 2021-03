Qui Benevento: tutti i tamponi negativi, ecco i dubbi di formazione

Anche ieri tamponi negativi per il gruppo squadra del Benevento. Per la gara con la Fiorentina, Inzaghi dovrà fare a meno di Depaoli e Letizia, oltre a Iago Falque e allo squalificato Dabo. Sono tanti i dubbi per il tecnico che vorrebbe tornare al 4-3-2-1 dopo il 3-5-2 visto al Picco, ma le defezioni dei terzini pesano e non poco. In caso di difesa a tre verrebbe confermato il trio difensivo usato con lo Spezia (Tuia, Glik e Barba), in alternativa, con il quartetto, sarà Improta ad agire come esterno basso con Barba sul versante opposto.

A centrocampo le uniche certezze sono rappresentate da Viola e Schiattarella. In caso di 3-5-2 ci sarà un ballottaggio tra Hetemaj e Ionita, mentre con il 4-3-2-1 potrebbe esserci la conferma del finlandese e il possibile utilizzo del moldavo come trequartista. In avanti scalpita Gaich che si gioca il posto con Lapadula.