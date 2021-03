Glik: “Fiorentina? Non esistono gare facili. Gaich mi ricorda… Rolando Bianchi”

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrale difensivo del Benevento Kamil Glik si è soffermato sul momento della squadra sannita in vista della gara di domani contro la Fiorentina: “Siamo artefici del nostro destino e contenti del rendimento. Sfido chiunque a sistemarci a inizio campionato dove siamo oggi in classifica. Le squadre stanno tutte lì e il nostro calendario è ottimo. Abbiamo gli scontri diretti in casa con Parma, Cagliari e Crotone. Adesso c’è prima la Fiorentina e poi la Juventus. Sono tutte gare difficili, non esiste una facile”.

Sull’andamento contro le grandi squadre e su Gaich: “Abbiamo retto contro le big, penso al pari con la Juve e la Lazio ma anche col Milan e la Roma non abbiamo sfigurato. Siamo maturi e non ci manca la malizia. Ora anche tranquilli, solidi. Dobbiamo esserlo ancor di più. Dobbiamo migliorare nella furbizia, la capacità di gestire i momenti cruciali nel modo giusto. Gaich? E’ un ottimo ragazzo e un bravo professionista. C’è chi lo paragona a Martin Palermo e Benzema per la struttura fisica importante. A me ricorda Rolando Bianchi. Puntiamo su di lui come sugli altri”.