Pirlo: “Mercato? Stiamo parlando con la società, se faremo qualcosa si saprà solo lunedì”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Tra gli argomenti toccati anche gli ultimi movimenti di mercato: “Stiamo parlando con la società. Faremo qualcosa oppure no, se lo faremo lo sapremo solo lunedì. Sono contento della rosa che ho ma tutto ancora può succedere. Quanto a Khedira, De Sciglio e Douglas Costa, sono a disposizione come tutti gli altri”. Per il trasferimento di Federico Chiesa in bianconero, quindi, ci sarà probabilmente da aspettare ancora un po’.