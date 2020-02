Pioli dalla sala stampa: “C’è la tecnologia, perché non usarla? Con gli ultimi minuti abbiamo rovinato un’ottima prestazione”

Stefano Pioli è intervenuto dalla sala stampa del Franchi, ecco le sue parole:

E’ stata una serata emozionante, Firenze è così, ho sempre vissuto sentimenti forti qui. Mi ha fatto piacere tutto quello che mi hanno dato questa sera. L’arbitraggio? E’ colpa nostra perché abbiamo concesso troppo alla Fiorentina dopo il nostro gol, ma il rigore ovviamente non c’era. Mi dà fastidio che nonostante ci sia la tecnologia a volte gli arbitri decidano di non utilizzarla. La squadra è stata troppo sicura di sé, abbiamo preso un contropiede ancor prima del rigore clamoroso, siamo stati poco lucidi. Abbiamo compromesso una vittoria che avremmo anche meritato per i 70′ minuti iniziali, rovinati dai 20′ finali. Con Iachini mi sono salutato prima della gara, alla fine io ero arrabbiato, per i tre punti mancati e per il rigore. Vlahovic? L’ho trovato cresciuto come calciatore ed è normale che sia così.