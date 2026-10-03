Con la Fiorentina ferma, c'è la possibilità di supportare l'altra squadra di Firenze. Scopri di più con noi

Redazione VN
Vieri-Semioli

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La Serie A è ferma da ormai 2 settimane, ma la fame di calcio non svanisce per i veri tifosi. La Serie D scende in campo, con la Rondinella che gioca in casa, un'ottima occasione per supportare una realtà del territorio fiorentino. Domani la sfida sarà contro il Progresso, allo Stadio Gino Bozzi. Il match inizierà alle 15, e presentando l'abbonamento della Fiorentina, ci sarà la possibilità d ricevere uno sconto sul proprio biglietto (prezzo di 8 euro).

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