Il sindaco di Liverpool tuona contro i tifosi: “Ignorate le restrizioni, vedremo i risultati”

Joe Anderson, attuale sindaco di Liverpool, si è sfogato ai microfoni della BBC rivelando tutto il suo disappunto per il comportamento dei tifosi dei Reds. Quest’ultimi, dopo la conquista aritmetica del titolo, si sono riversati a migliaia per le strade della città in segno di festeggiamento. Queste le parole del primo cittadino:

Ero preoccupato per la folla che sarebbe accorsa, non solo fuori da Anfield ma anche in altre parti del centro della città. L’assembramento fuori dallo stadio mi ha lasciato un po’ di frustrazione: la gente crede, a torto, che il peggio sia passato. Nell’euforia ha deciso di ignorare i consigli. Sono deluso ora dovremo vedere se ci sarà un nuovo picco di coronavirus.