In occasione della sfida casalinga contro il Monza, il Lecce ha reso omaggio a Lorenza Isceri, originaria di Squinzano, uccisa a Firenze dall’ex compagno. In deroga al protocollo vigente, i calciatori sono entrati sul terreno di gioco accompagnati di alcune bambine del territorio, con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, accolta da un lungo applauso dell’intero stadio, è stata promossa da Lecce Love, il ramo sociale del club, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del femminicidio. Un gesto che ha unito idealmente Lecce e Firenze nel ricordo di Lorena e nel messaggio di condanna della violenza di genere.