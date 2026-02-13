Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola “Welcome star” ma fuori lista: l’incredibile coreografia per Pablo Mari e compagni

altre news

“Welcome star” ma fuori lista: l’incredibile coreografia per Pablo Mari e compagni

“Welcome star” ma fuori lista: l’incredibile coreografia per Pablo Mari e compagni - immagine 1
Lo stadio lo accoglie da eroe, ma la lista lo boccia: il paradosso Pablo Marí
Redazione VN

Coreografia da grandi occasioni per Pablo Marí, ma con un retroscena curioso. I tifosi dell’Al-Hilal hanno accolto i nuovi acquisti del mercato di gennaio con uno striscione spettacolare: una maxi-coreografia con i volti di tutti i rinforzi invernali accompagnata dalla scritta “Welcome our new stars – good luck”. Tra questi anche Pablo Marí, omaggiato dal pubblico nel giorno della gara di campionato.

Un benvenuto caloroso per la squadra di Simone Inzaghi, che sul campo ha risposto con una solida vittoria per 2-0, risultato che consente ai sauditi di allungare in vetta alla Saudi Pro League, mantenendo l’imbattibilità stagionale.

Il paradosso? Proprio nelle scorse ore è stata ufficializzata l’esclusione di Pablo Marí dalla lista per il campionato saudita. Una situazione singolare: celebrato in grande stile sugli spalti, ma momentaneamente fuori dalle rotazioni in campionato. Un benvenuto in pompa magna… con asterisco.

Leggi anche
Bertoni: “La salvezza costerà molti sacrifici. Vanoli? Non ha colpe evidenti”
Viviano contro Pradè: “In estate sono state fatte valutazioni sbagliate”

© RIPRODUZIONE RISERVATA