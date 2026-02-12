Ex viola, Pablo Marì escluso dalla lista campionato dell’Al Hilal: il motivo

Pablo Marí , difensore centrale passato dalla Fiorentina all'Al Hilal nell'ultima finestra di mercato, è stato messo fuori lista per la Saudi Pro League 2025/26. L’esclusione è dovuta ai limiti sui giocatori stranieri: le squadre possono schierare solo 8 stranieri over 21 anni. L'ex viola, però, non è stato l'unico. Infatti, anche l'ex attaccante del Liverpool , Darwin Nunez, è stato escluso dalla lista.

L’arrivo di Benzema e il ritorno dall'infortunio patito in Coppa d'Africa dell'ex Napoli Koulibaly hanno spinto il club saudita a registrare Marí solo per l’AFC Champions League, dove non ci sono gli stessi limiti di rosa. Lo spagnolo ha collezionato 6 presenze totali tra campionato e competizioni internazionali, senza gol né assist fino a questo momento.