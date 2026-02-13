Viviano contro Pradè: “In estate sono state fatte valutazioni sbagliate”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha criticato il lavoro svolto in estate da Daniele Pradè. Ecco le sue parole a TMW:
Sono una persona naturalmente positiva e quindi guardo avanti con fiducia: questa squadra ha qualità e nei ragazzi noto grande dedizione. In estate, in fase di mercato, sono stati commessi degli errori di valutazione e il club ha attraversato momenti molto difficili, dalle dimissioni di Daniele Pradè fino alla scomparsa del presidente Rocco Commisso. Adesso però bisogna fare fronte comune per raggiungere la salvezza. Paratici? Parliamo di un dirigente di alto profilo, il suo ingresso come direttore sportivo mi rende fiducioso in vista del futuro. Prima dobbiamo portare in porto questa stagione, poi si potrà ripartire con basi solide e un progetto credibile per il prossimo anno
