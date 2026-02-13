Batistuta incontra Ranieri: “Che bella la Supercoppa vinta insieme a Firenze”

Questo centro sportivo è molto diverso rispetto a quando ci giocavo io: oggi è davvero splendido. Non tornavo qui dal 2003, anno in cui lasciai la AS Roma per trasferirmi all’Inter. È sempre un’emozione rivedere un posto dove sono stato così bene. Il momento più bello con mister Ranieri resta la Supercoppa Italiana conquistata con la Fiorentina contro il Milan, quando a San Siro segnai una doppietta. Il destino ha voluto che sollevassi di nuovo quel trofeo anche con la AS Roma, proprio battendo la Fiorentina in finale. In quell’occasione però eravamo superiori e ci imponemmo nettamente per 3-0