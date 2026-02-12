Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Montella contro l’Italia in Nations League: “Emozionato, sarà speciale”

altre news

Montella contro l’Italia in Nations League: “Emozionato, sarà speciale”

Montella
L'ex allenatore della Fiorentina è il commissario tecnico della Nazionale turca
Redazione VN

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina e oggi commissario tecnico della Nazionale turca, ai media anatolici ha commentato il sorteggio di Nations League. La Turchia è stata inserita nello stesso girone di Italia, Francia e Belgio. Le parole del tecnico:

È un girone interessante. Siamo nello stesso girone di alcune delle migliori squadre d'Europa. È molto importante giocare contro di loro ed essere a questo livello. Sfida contro l'Italia? Sarà sicuramente speciale. L'anno scorso abbiamo giocato un'amichevole contro l'Italia a Bologna. Questa volta li affronteremo con un obiettivo più importante. Vediamo cosa succede. Sono emozionato di giocare contro l'Italia.

Leggi anche
Ex viola, Pablo Marì escluso dalla lista campionato dell’Al Hilal: il motivo
Cinquini racconta: “Quando ho quasi portato Thuram alla Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA