Andrews, allenatore Kayode: “Ecco cosa direi a Gattuso su Michael”

Se dovessi parlare con Gattuso, gli direi su Michael cose che sicuramente conosce già: è un ottimo calciatore e sta trovando continuità a livelli molto alti. È ancora giovanissimo, ma in campo dimostra una maturità davvero notevole. Limitarsi a giudicare Michael per le sue rimesse laterali sarebbe superficiale: rappresentano soltanto una minima parte di ciò che offre. È in costante crescita e dal punto di vista difensivo è straordinario, impressionante per come riesce a contenere gli esterni offensivi avversari. E tutto questo lo fa sempre con il sorriso. Allenarlo è davvero un piacere