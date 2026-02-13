Andrews, allenatore Kayode: “Ecco cosa direi a Gattuso su Michael”

Michael Kayode sta continuando a dominare in Inghilterra. Con il suo Brentford, è riuscito a strappare un pareggio all'Arsenal grazie proprio a un suo assist su rimessa laterale.
Kayode continua a stupire
Alla Gazzetta dello Sport, il suo allenatore Andrews, ha dato un cosiglio a Gattuso in vista dei Mondiali:
Se dovessi parlare con Gattuso, gli direi su Michael cose che sicuramente conosce già: è un ottimo calciatore e sta trovando continuità a livelli molto alti. È ancora giovanissimo, ma in campo dimostra una maturità davvero notevole. Limitarsi a giudicare Michael per le sue rimesse laterali sarebbe superficiale: rappresentano soltanto una minima parte di ciò che offre. È in costante crescita e dal punto di vista difensivo è straordinario, impressionante per come riesce a contenere gli esterni offensivi avversari. E tutto questo lo fa sempre con il sorriso. Allenarlo è davvero un piacere
