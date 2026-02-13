Bertoni: “La salvezza costerà molti sacrifici. Vanoli? Non ha colpe evidenti”

L'ex viola Daniel Bertoni, intervenuto a News.superscommesse.it, si è espresso sul momento della Fiorentina:
La squadra non riesce a tirarsi fuori dai guai. Penso che si salverà, ma le costerà molto a livello di sacrifici. Quella contro il Torino era una gara troppo importante e andava vinta.
Vanoli—
Vanoli ha poche colpe, non ha fatto lui la squadra. Non riesce a capire bene come mettere nelle migliori condizioni la squadra in campo. Ma non sarebbe facile per nessuno visto le palesi difficoltà dei giocatori. Non ha colpe evidenti lavorare su qualcosa di non proprio non è mai facile.
