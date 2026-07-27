SportMediaset: “Nuovo nome per l’Italia: prende quota l’ipotesi Paolo Vanoli”

Dopo la mancata candidatura di Andrea Pirlo, Maldini e Leonardo sono alla ricerca di un altro profilo per la Nazionale

Tra i candidati valutati nelle ultime settimane figurano nomi di primo piano come Roberto Mancini e Antonio Conte, oltre ai profili di Thiago Motta e Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, nelle ultime ore avrebbe preso quota anche l'ipotesi Paolo Vanoli, reduce dalla salvezza conquistata con la Fiorentina nell'ultimo campionato e attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza in panchina. La Federazione continua quindi a valutare le possibili opzioni prima della decisione definitiva.