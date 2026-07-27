La situazione in casa FIGC resta in piena evoluzione in vista del Consiglio Federale. Dopo il rifiuto di Andrea Pirlo all'ipotesi di guidare la Nazionale, rimangono aperti diversi interrogativi anche sul possibile coinvolgimento di Paolo Maldini e Leonardo nel nuovo progetto tecnico, mentre prosegue la ricerca del commissario tecnico che raccoglierà l'eredità sulla panchina azzurra.
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SportMediaset: “Nuovo nome per l’Italia: prende quota l’ipotesi Paolo Vanoli”
Dopo la mancata candidatura di Andrea Pirlo, Maldini e Leonardo sono alla ricerca di un altro profilo per la Nazionale
Tra i candidati valutati nelle ultime settimane figurano nomi di primo piano come Roberto Mancini e Antonio Conte, oltre ai profili di Thiago Motta e Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, nelle ultime ore avrebbe preso quota anche l'ipotesi Paolo Vanoli, reduce dalla salvezza conquistata con la Fiorentina nell'ultimo campionato e attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza in panchina. La Federazione continua quindi a valutare le possibili opzioni prima della decisione definitiva.
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