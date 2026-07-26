Ex viola, Nico punta i piedi: no al ritorno alla Juve, Gonzalez vuole solo il Cholo

Altro problema da gestire per la Juventus, presa tra le difficoltà nel portare a casa i propri obiettivi di mercato e riuscire a cedere quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico bianconero. L'ex attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, reduce dall'esperienza al Mondiale 2026, ha fatto sapere alla dirigenza guidata da Carnevali che non intende rientrare a Torino al termine delle vacenze.