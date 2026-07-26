Altro problema da gestire per la Juventus, presa tra le difficoltà nel portare a casa i propri obiettivi di mercato e riuscire a cedere quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico bianconero. L'ex attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, reduce dall'esperienza al Mondiale 2026, ha fatto sapere alla dirigenza guidata da Carnevali che non intende rientrare a Torino al termine delle vacenze.
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Ex viola, Nico punta i piedi: no al ritorno alla Juve, Gonzalez vuole solo il Cholo
L'attaccante argentino, alla Fiorentina dal 2021 al 2024, spinge per un ritorno a Madrid
Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, non si tratta di un problema tecnico con Luciano Spalletti, ma di una questione ambientale: Nico ricorda i fischi dell'Allianz Stadium nella stagione 2024/25 e non prende in considerazione la possibilità di tornare a Torino in un contesto nel quale non si è integrato. Quindi tramite il suo entourage spinge in modo assoluto per un ritorno nella capitale spagnola agli ordini del Cholo, Diego Simeone.
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