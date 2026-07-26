Robin Gosens, laterale sinistro passato dalla Fiorentina allo Schalke 04 appena tornato in Bundesliga, ha parlato in zona mista dopo la sua prima presenza in amichevole, vinta 3-1 contro i giapponesi del Fagiano Okayama:
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Gosens: “La trattativa è stata una montagna russa, ora mi sento a casa”
Il tedesco ha fatto il proprio debutto con lo Schalke 04 in amichevole ed è tornato sul trasferimento in Germania
Il mio arrivo? È stata una vera e propria montagna russa. Prima non si capiva se ne sarebbe potuto venire fuori qualcosa di concreto, lo Schalke a volte spingeva di più, a volte un po' meno. Poi, però, si sono create determinate dinamiche: loro mi stavano di nuovo corteggiando intensamente, proprio nel momento in cui la Fiorentina mi ha comunicato la sua decisione di non volermi più in squadra. A quel punto tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto.
Ripensamenti?—
Tutt'altro: ho trovato una squadra incredibilmente coesa, che si armonizza alla perfezione. Per questo l'integrazione è stata relativamente rapida; anche la lingua aiuta sempre. Ma quando una squadra funziona così bene, allora è facile integrarsi in un gruppo del genere. Ecco perché fin dall'inizio mi sono sentito come a casa.
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