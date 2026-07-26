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Gosens: “La trattativa è stata una montagna russa, ora mi sento a casa”

Robin Gosens
Il tedesco ha fatto il proprio debutto con lo Schalke 04 in amichevole ed è tornato sul trasferimento in Germania
Redazione VN

Robin Gosens, laterale sinistro passato dalla Fiorentina allo Schalke 04 appena tornato in Bundesliga, ha parlato in zona mista dopo la sua prima presenza in amichevole, vinta 3-1 contro i giapponesi del Fagiano Okayama:

Il mio arrivo? È stata una vera e propria montagna russa. Prima non si capiva se ne sarebbe potuto venire fuori qualcosa di concreto, lo Schalke a volte spingeva di più, a volte un po' meno. Poi, però, si sono create determinate dinamiche: loro mi stavano di nuovo corteggiando intensamente, proprio nel momento in cui la Fiorentina mi ha comunicato la sua decisione di non volermi più in squadra. A quel punto tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto.

Ripensamenti?

—  

Tutt'altro: ho trovato una squadra incredibilmente coesa, che si armonizza alla perfezione. Per questo l'integrazione è stata relativamente rapida; anche la lingua aiuta sempre. Ma quando una squadra funziona così bene, allora è facile integrarsi in un gruppo del genere. Ecco perché fin dall'inizio mi sono sentito come a casa.

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