Dal ritiro del Cagliari ha parlato nella giornata odierna Jacopo Fazzini, ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Fazzini: “Ho grande voglia di riscatto, l’anno scorso non è andato come volevo”
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Fazzini: “Ho grande voglia di riscatto, l’anno scorso non è andato come volevo”
Il centrocampista di proprietà della Fiorentina vuol vivere un'annata da protagonista in Sardegna
Non vedo l'ora che inizi il campionato, posso solo ringraziare il club rossoblù per la fiducia e la grande convinzione con cui mi ha voluto, spero di non deluderli. Voglia di riscatto da parte mia? Certo, dopo una stagione come quella vissuta a Firenze voglio dimostrare chi sono realmente, l'anno scorso non è andata come desideravo. Il ruolo? Sono una mezzala, posso giocare sia sul centro-destra che a sinistra, oppure anche più vicino alla porta. Pisacane è una persona molto empatica, per tutti noi è come se fosse un fratello maggiore.
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