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Fazzini: “Ho grande voglia di riscatto, l’anno scorso non è andato come volevo”

Fazzini: “Ho grande voglia di riscatto, l’anno scorso non è andato come volevo” - immagine 1
Il centrocampista di proprietà della Fiorentina vuol vivere un'annata da protagonista in Sardegna
Redazione VN

Dal ritiro del Cagliari ha parlato nella giornata odierna Jacopo Fazzini, ecco le sue parole:

Non vedo l'ora che inizi il campionato, posso solo ringraziare il club rossoblù per la fiducia e la grande convinzione con cui mi ha voluto, spero di non deluderli. Voglia di riscatto da parte mia? Certo, dopo una stagione come quella vissuta a Firenze voglio dimostrare chi sono realmente, l'anno scorso non è andata come desideravo. Il ruolo? Sono una mezzala, posso giocare sia sul centro-destra che a sinistra, oppure anche più vicino alla porta. Pisacane è una persona molto empatica, per tutti noi è come se fosse un fratello maggiore.

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