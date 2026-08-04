Tottenham e West Ham sono in trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Manor Solomon. L'ex viola, non riscattato a giugno quando la Fiorentina poteva attivare l'opzione da 10 milioni di euro, sta disputando la preseason con gli Spurs ma non sembra rientrare nei piani di Roberto De Zerbi nonostante l'assist a Tonali nell'amichevole vinta 2-1 contro il Chelsea.

La parabola di Solomon

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Solomon si è unito alla causa del Tottenham nel 2023, ma è apparso in sole cinque partite di Premier League per loro, avendo subito un infortunio nella sua prima stagione e poi trascorso del tempo in prestito al Leeds United, Villarreal e Fiorentina. Adesso davanti all'israeliano potrebbe esserci un'esperienza in Championship, la Serie B inglese, dato che il West Ham è clamorosamente retrocesso nella scorsa stagione con proprio gli Spurs salvi all'ultima giornata. Lo riporta The Athletic.