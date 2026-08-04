Solomon cerca la sua prossima squadra: le ultime sul tentativo col Tottenham che arriva sempre da Londra, una categoria sotto
VIDEO - Solomon fa l'assist per il primo gol di Tonali col Tottenham
Tottenham e West Ham sono in trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Manor Solomon. L'ex viola, non riscattato a giugno quando la Fiorentina poteva attivare l'opzione da 10 milioni di euro, sta disputando la preseason con gli Spurs ma non sembra rientrare nei piani di Roberto De Zerbi nonostante l'assist a Tonali nell'amichevole vinta 2-1 contro il Chelsea.
La parabola di SolomonSolomon si è unito alla causa del Tottenham nel 2023, ma è apparso in sole cinque partite di Premier League per loro, avendo subito un infortunio nella sua prima stagione e poi trascorso del tempo in prestito al Leeds United, Villarreal e Fiorentina. Adesso davanti all'israeliano potrebbe esserci un'esperienza in Championship, la Serie B inglese, dato che il West Ham è clamorosamente retrocesso nella scorsa stagione con proprio gli Spurs salvi all'ultima giornata. Lo riporta The Athletic.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Perché la Fiorentina e Mastantuono si sono scelti: una stella ingrigita da riaccendere
Ultime notizie
Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritirata la 10 per la stagione dei 100 anni"
Calciomercato
Dalla Spagna sicuri: "Mastantuono alla Fiorentina a breve. Le ultime" (VIDEO)
Obiettivi mercato
Moretto rivela: "Mastantuono ha parlato con Grosso e Paratici"
Ex viola
Nico Gonzalez all'Inter? I tifosi esplodono: "Un favore alla Juve, alla larga"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti