Dopo il prestito alla Fiorentina, Manor Solomon continuerà la propria carriera in Inghilterra. L’attaccante è stato ufficializzato dal West Ham, che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Tottenham per 7 milioni di sterline, circa 8,2 milioni di euro bonus compresi, facendogli firmare un contratto triennale.

Grande soddisfazione da parte del padre Yossi Solomon, che ha sottolineato l’importanza di una sistemazione definitiva:

È una grandissima emozione, soprattutto perché parliamo di un trasferimento a titolo definitivo con un progetto a lungo termine e non dell'ennesimo prestito. Era esattamente la nostra priorità: volevamo che continuasse la sua carriera in Inghilterra