Slot su Chiesa: “Non era contento dell’esclusione, ma ho dovuto prendere una scelta”

Il calciatore del Liverpool, anche ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa non sta trascorrendo un periodo semplicissimo. Infatti, dopo l'esclusione dai convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso per gli impegni della Nazionale italiana contro Estonia e Israele, per Federico Chiesa è arrivata un'altra delusione. L'attaccante classe 1997 non è stato inserito dall'allenatore del Liverpool, Arne Slot, nella lista UEFA in vista della prima fase di Champions League.
Arne Slot ha raccontato la reazione di Federico Chiesa alla notizia dell'esclusione dalla lista UEFA
Una notizia che ha stupito molto visto l'incoraggiante inizio di stagione, con il gol importantissimo segnato contro il Bournemouth dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.
Proprio di questo ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Reds, Arne Slot. Ecco le sue parole:
Per un allenatore, comunicare decisioni del genere è una delle cose più difficili da fare. Già non è facile dire ad un giocatore che non giocherà una partita, figuratevi dirgli che non è in lista. A Federico ho spiegato le mie ragioni e ovviamente non era contento di sentirselo dire, ma questo non vuol dire che non abbia condiviso la scelta. Spero e credo che sia stato comprensivo. E in ogni caso ho ricevuto belle risposte: si è messo a disposizione per il campionato e per le coppe nazionali. Questo è un aspetto da sottolineare, ma credo che lo abbia dimostrato con i fatti perché pur non essendo stato selezionato ha lavorato duramente in questi giorni per farsi trovare pronto per le prossime partite. E questo è più importante delle parole
