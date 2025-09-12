Slot su Chiesa: “Non era contento dell’esclusione, ma ho dovuto prendere una scelta”

Il calciatore del Liverpool, anche ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa non sta trascorrendo un periodo semplicissimo. Infatti, dopo l'esclusione dai convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso per gli impegni della Nazionale italiana contro Estonia e Israele, per Federico Chiesa è arrivata un'altra delusione. L'attaccante classe 1997 non è stato inserito dall'allenatore del Liverpool, Arne Slot, nella lista UEFA in vista della prima fase di Champions League.