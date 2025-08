La Fiorentina riaccoglie Lezzerini 8 anni dopo: non occuperà uno slot ‘over’

La Fiorentina ci ha pensato subito ma ha dovuto aspettare che arrivasse una proposta per Christensen, che ieri ha lasciato il ritiro inglese per ultimare gli ultimi passaggi con lo Sturm Graz. Il portiere danese andra a giocare in prestito nel campionato austriaco. E contestualmente si sono riaperte le porte della Fiorentina per Lezzerini, che già oggi sarà in Inghilterra a disposizione di Stefano Pioli.

Trattativa lampo, l'ex portiere della Primavera viola (3 presenze in Serie A e 1 in Europa League nella gestione Sousa) ha detto subito un entusiasta si alla possibilità di far parte nuovamente della squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Dopo la fine dell'avventura in viola per lui le esperienze con Avellino, Venezia e Brescia sempre nel campionato di Serie B con la parentesi in Serie A della stagione 2021/2022 con i lagunari (6 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia). Il suo ritorno è - per cosi dire - strategico ai fini delle liste per campionato e Conference League.