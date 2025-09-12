Nico si presenta all’Atletico: “Un sogno, ho 27 anni e voglio vincere”

La presentazione all'Atletico Madrid dell'ex numero 10 della Fiorentina

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 21:36)

Dopo tre stagioni alla Fiorentina e un passaggio lampo alla Juventus, Nico González è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con l’Atlético Madrid. L’argentino, classe 1998, è stato ceduto dal club bianconero con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro e obbligo di riscatto fissato a 32 milioni.

Alla conferenza di presentazione, l’ex viola ha mostrato entusiasmo e ambizione:“Sono emozionato, impaziente. Non vedo l’ora che si giochi domani. Darò tutto me stesso, ho molti obiettivi con l’Atlético, credo in me stesso e devo dare il massimo”.

L’attaccante esterno non ha nascosto la soddisfazione per essere approdato ai Colchoneros:“Volevo davvero essere qui. So che posso dare il massimo, ho 27 anni e tanti obiettivi da raggiungere. Indossare questa maglia è un sogno: mi piacerebbe vincere molto con questo club”.

Parole importanti anche per il nuovo allenatore, Diego Simeone, tecnico simbolo della squadra:“È uno dei migliori al mondo. Abbiamo già parlato: mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d’accordo. Ora tocca a me dimostrarlo e dare tutto in campo”.