Ennesima sconfitta per il Sassuolo quella arrivata questa sera allo stadio Olimpico contro la Roma per 3-0, un risultato pesante che fa restare ferma la squadra neroverde ad 8 punti in classifica e al 17° posto al pari di Fiorentina e Parma. Tre gol che però hanno fatto incrementare, per distacco, quella che è la peggior difesa del campionato italiano con 29 reti subite. E adesso l'ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, inizia rischiare grosso perché se con i viola qualche minimo segnale, nel primo tempo, si era visto, contro la Roma sono proprio stati surclassati sotto tutti i punti di vista, senza mai vedere un minimo di reazione. Il tecnico romano non vince in Serie A dal 13 settembre (3-2 casalingo contro la Juventus), da quel momento un pareggio (1-1 contro il Milan) e poi sei sconfitte, che lo hanno fatto scivolare sempre più in giù in classifica, vanificando totalmente il discreto inizio di stagione avuto.

Ore di riflessione

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In casa neroverde le prossime saranno ore calde di riflessione, viso che già prima della sfida con i giallorossi era stato annunciato che questa partita sarebbe stata un dentro o fuori per il giovane allenatore. Questo ulteriore passaggio a vuoto, dunque, potrebbe scatenare l'esonero di Aquilani per dare una scossa ad una squadra scivolata nei bassifondi della classifica.