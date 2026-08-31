Nico Gonzalez sta convincendo la Juventus. L'ex Fiorentina vuole dimostrare il proprio valore a Torino
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Nico Gonzalez si è ripreso la Juventus. L'argentino dopo un buon Mondiale sta convincendo Spalletti, e la vittoria contro il Parma porta la firma dell'argentino. L'Atletico Madrid ha tentato di riportarlo in Spagna, ma alla fine le trattative si sono arenate. Lo stesso Nico Gonzalez ha voluto rispondere alle voci di mercato sui propri social:
"Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? Questa cosa è mai uscita dalla mia bocca? Se non ti piaccio, non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi"
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