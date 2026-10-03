Un ritorno davvero a sorpresa per l'ex Fiorentina, Neto. Lo stesso portiere brasiliano ha ammesso che stava per appendere gli scarpini al chiodo, fino alla chiamata della Juventus. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport:

"Smettere fa sempre paura. Io avevo tanto timore di questa parola perché la mia vita è stata sempre nel calcio. Ad un certo punto ci ho pensato: mi sentivo proprio libero e sereno. Poi è arrivata la Juve e mi sono liberato di questo pensiero per il momento, fino a qualche settimana fa nemmeno volevo più rispondere alle chiamate che ricevevo perché davo priorità al benessere della mia famiglia"

L'Europa League: "Proviamo a vincerla, senza pensare al fatto che non siamo in Champions League. Mi sento più maturo e adesso sono consapevole del mio ruolo e di quanto io possa aiutare i miei compagni"