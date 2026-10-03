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Dopo un inizio di stagione ballerino, il Monza di Ivan Juric ha trovato la sua prima vittoria contro il Sassuolo. Un inizio di stagione che ha visto Eddy Kouadio come protagonista. Arrivato in prestito dalla Fiorentina, il difensore si è fatto subito trovare pronto.

Juric lo sta utilizzando come braccetto nella difesa a 3, con la possibilità di sganciarsi in avanti all'occorrenza. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Kouadio è il giocatore più utilizzato dal tecnico ex Roma in questo campionato. Per adesso sono 621 i minuti trscorsi in campo, meglio anche dell'esperto Birindelli.