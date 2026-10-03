Kouadio ci ha messo poco per prendersi il Monza. Per Juric è già un intoccabile
VIDEO - Gasperini: "Mancini era antipatico a tutti, non andava in Nazionale per quello"
Dopo un inizio di stagione ballerino, il Monza di Ivan Juric ha trovato la sua prima vittoria contro il Sassuolo. Un inizio di stagione che ha visto Eddy Kouadio come protagonista. Arrivato in prestito dalla Fiorentina, il difensore si è fatto subito trovare pronto.
Juric lo sta utilizzando come braccetto nella difesa a 3, con la possibilità di sganciarsi in avanti all'occorrenza. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Kouadio è il giocatore più utilizzato dal tecnico ex Roma in questo campionato. Per adesso sono 621 i minuti trscorsi in campo, meglio anche dell'esperto Birindelli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ex viola
Antognoni: "Barone mi propose un ruolo denigratorio, volevo fargliela pagare"
News viola
Ribery: "Capiì subito Chiesa e Vlahovic. A Firenze 2 anni splendidi"
Ex viola
Antognoni: "Mastantuono come me? No. Il ritorno nella Fiorentina non dipende da me"
Live
LIVE - Fiorentina femm-Sassuolo 2-0: le viola sfiorano il tris!
Radio e tv
Bucchioni: "Voti a Fagioli ingenerosi. Pellegrino-Beto? C'è una differenza"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti