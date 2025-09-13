Il saluto di Ferrari a Bove: “Emozionante rivederti. Resterai per sempre uno di noi”

Nella giornata di giovedì Edoardo Boveè tornato al Viola Park per fare visita ai suoi ex compagni di squadra. E' ancora da capire quale sarà il futuro del centrocampista che ha ringraziato attraverso i social la Fiorentina e i tifosi viola. Oggi invece, tramite il suo profilo Linkedin, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrariha voluto salutare Edoardo Bove:
È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette le persone al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi.
