Il saluto di Ferrari a Bove: “Emozionante rivederti. Resterai per sempre uno di noi”

Nella giornata di giovedì Edoardo Boveè tornato al Viola Park per fare visita ai suoi ex compagni di squadra. E' ancora da capire quale sarà il futuro del centrocampista che ha ringraziato attraverso i social la Fiorentina e i tifosi viola. Oggi invece, tramite il suo profilo Linkedin, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrariha voluto salutare Edoardo Bove: