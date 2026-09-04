Kean sembra essersi integrato nel Como
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Il Como fa sul serio, e dopo la vittoria di Napoli schianta il Genoa per 1-4. Nonostante il vantaggio iniziale per gli uomini di De Rossi, il Como di Fabregas ha macinato gioco, rimontando e dominando il resto del match.
Nella ripresa è entrato Moise Kean, risultando subito decisivo. Kean ha scambiato con un compagno, spaccando in due la difesa del Genoa e servendo l'assist per l'accorrente Diao, che ha segnato la quarta rete Lariana. Il Como ha subito messo le marce alte in questa Serie A, e Fabregas si gode il nuovo arrivo.
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