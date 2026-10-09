Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sul centrocampista Giovanni Fabbian, arrivato in prestito dalla Fiorentina
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Il nuovo allenatore del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato nella conferenza stampa prepartita contro l’Inter del centrocampista viola, in prestito alla formazione crociata, Giovanni Fabbian:
Giovanni è un giocatore che ha nelle corde delle caratteristiche importanti di corsa e di spregiudicatezza nel modo di attaccare ed essere decisivo. Ci ho parlato, stiamo lavorando insieme. Secondo me è un giocatore importante per questa squadra, come molti altri, e deve veramente ritrovare quel tipo di attitudine, perché ce l’ha nelle sue corde, ma sono sicuro che la ritroverà velocemente.
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