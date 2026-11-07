Alberto Gilardino, tecnico del Parma, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna per 2-1, maturata dopo una gara giocata quasi interamente in 10 contro 11 per via del rosso a Ndiaye al minuto 9. Inizialmente l'arbitro non aveva sanzionato il difensore, poi espulso dopo revisione al monitor chiamata dal Var.

Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l'atteggiamento è questo, sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto occasione incredibile con Touré. Abbiamo riaperto la partita e con un pizzico di fortuna la partita poteva cambiare.