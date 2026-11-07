L'ex attaccante viola ha perso il derby emiliano contro l'allenatore che ha guidato la Fiorentina nel 2024/25
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Alberto Gilardino, tecnico del Parma, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna per 2-1, maturata dopo una gara giocata quasi interamente in 10 contro 11 per via del rosso a Ndiaye al minuto 9. Inizialmente l'arbitro non aveva sanzionato il difensore, poi espulso dopo revisione al monitor chiamata dal Var.
Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l'atteggiamento è questo, sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto occasione incredibile con Touré. Abbiamo riaperto la partita e con un pizzico di fortuna la partita poteva cambiare.
Poi a Dazn: "Avvelenato"
Credo che l'episodio decisivo lo abbiate visto tutti. Non mi fa impazzire parlare degli arbitri. Sono molto arrabbiato: non è una chiara occasione da gol, Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. L'arbitro non aveva fischiato, è stata una chiamata del VAR. Difficile fare valutazioni a caldo. Mi soffermerei sulla grande prestazione della squadra: abbiamo lottato con le unghie e con i denti. Non c'è stato solo un episodio all'interno della gara: è stata una serata confusionale. Ribadisco la prestazione dei ragazzi, siamo rimasti in campo con voglia. Abbiamo avuto una grande occasione con Touré, l'abbiamo riaperta con Sierro e negli ultimi minuti abbiamo provato con palle lunghe, dove con un pizzico di fortuna potevamo pareggiare.
Il commento di PalladinoE' arrivata poi la risposta del tecnico del Bologna a Dazn:
Non mi piace parlare di arbitri, posso solo dire che dall’incontro che abbiamo avuto con Orsato è emersa una linea che non è quella di oggi, mi sembra essere tornato all’anno scorso.
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