Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Galloppa, dopo lo Scudetto Primavera arriva la chiamata in Serie B

altre news

Galloppa, dopo lo Scudetto Primavera arriva la chiamata in Serie B

Galloppa, dopo lo Scudetto Primavera arriva la chiamata in Serie B - immagine 1
Daniele Galloppa è pronto a sbarcare su una panchina di Serie B. Lo cerca con insistenza il Modena
Redazione VN

Daniele Galloppa è pronto al salto tra i professionisti. L'ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, fresco vincitore dello Scudetto con i giovani viola, è vicino a sedersi sulla panchina del Modena. I canarini, che hanno atteso a lungo Abate (destinato ormai al Torino), stringono per il tecnico che ha riportato il titolo Primavera a Firenze dopo 43 anni. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

Leggi anche
Ex viola – Burdisso, addio al Monza dopo la promozione. La motivazione
Italia, Mancini vicinissimo al ritorno da ct. Moretto: “Firma a un passo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA