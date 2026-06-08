Galloppa, dopo lo Scudetto Primavera arriva la chiamata in Serie B

Daniele Galloppa è pronto al salto tra i professionisti. L'ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, fresco vincitore dello Scudetto con i giovani viola, è vicino a sedersi sulla panchina del Modena. I canarini, che hanno atteso a lungo Abate (destinato ormai al Torino), stringono per il tecnico che ha riportato il titolo Primavera a Firenze dopo 43 anni. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.