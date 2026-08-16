Dopo tanta riservatezza, adesso Franck Ribery e Greta Beccaglia hanno reso pubblica la propria relazione. Dopo esser stato una leggenda del Bayern Monaco, adesso l'ex viola sta frequentando il supercorso di Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro A di allenatore. E nel mentre è scoppiato l'amore con la giornalista pratese, divenuta famosa (ahilei) per un episodio riprovevole di molestie da parte di un tifoso all’uscita di Empoli-Fiorentina, cinque anni fa.

A suggellare l'amore tra Franck e Greta, frutto di una relazione ormai stabile tra i due - riporta La Nazione - a fine giugno c'è stata la nascita di un bambino, partorito a Firenze. Non è passato inosservato dunque quello che lei scrisse su Instagram alcuni mesi fa, con il "like" di Ribery che suonava come qualcosa più di un indizio. In questi mesi la coppia ha fatto vacanze in Versilia e dopo il parto in un resort a cinque stelle di Castelfalfi. Per l'ex calciatore quello appena arrivato è il sesto figlio: gli altri abitano tutti in Germania ed erano arrivati con la ex moglie Wahiba.