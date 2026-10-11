Nicolò Fortini rischia di non essere a disposizione del Torino per la partita contro l'Udinese, in programma domani sera. Come riportato da Tuttosport, il difensore, ex Fiorentina, è alle prese con un problema di pubalgia e non ha ancora ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. In assenza di un recupero nelle prossime ore, la sua presenza per la gara appare dunque in dubbio.

I primi segnali del problema erano arrivati durante la sosta per le nazionali. Convocato dall'Under 21 di Baldini, Fortini aveva disputato il secondo tempo della sfida contro l'Armenia, prima di rientrare anticipatamente a Torino in vista dell'impegno successivo contro la Polonia. Il fastidio fisico gli aveva infatti impedito di prendere parte alla partita con gli azzurrini.

Nel corso dell'ultima settimana, il difensore ha proseguito il percorso di recupero svolgendo esclusivamente lavoro differenziato, senza ancora aggregarsi al resto della squadra. Un'eventuale assenza contro l'Udinese interromperebbe così la sua continuità di impiego: da quando è arrivato in granata, infatti, Fortini era sempre sceso in campo.