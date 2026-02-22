Ex viola, Dzeko: “Orgoglioso delle reti segnate. Ecco perché sono venuto qui”

Altra partita altro gol per l'ex viola Edin Dzeko nella vittoria dello Schalke 04 contro il Magdeburgo. Il bosniaco, al termine della gara, ha lasciato delle dichiarazioni ammettendo di essere rimasto colpito dall'atmosfera dei tifosi:
Le parole dell'ex attaccante viola, Edin Dzeko, sull'ambiente che ha trovato allo Schalke 04
Volevo vedere e sentire questa atmosfera, ecco perché sono venuto qui. Sapevo già che lo Schalke era un grande club e qui ci sono tifosi incredibili. Questo club non dovrebbe giocare in seconda divisione. Sono orgoglioso dei cinque gol che abbiamo fatto, potevamo segnare di più. Ma subirne tre è troppo per una squadra come lo Schalke, soprattutto in casa. Dobbiamo lavorare su questo.
