Amrabat ha precisato che non si tratta di un addio definitivo al calcio internazionale
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Sofyan Amrabat ha annunciato tramite Instagram la decisione di lasciare temporaneamente la Nazionale marocchina. Il centrocampista dell’Ajax non risponderà alle convocazioni finché Mohamed Ouahbi resterà commissario tecnico, pur definendo la maglia del Marocco il più grande onore della sua carriera.
«Con questa guida tecnica non mi sento nelle condizioni di continuare a indossare questa maglia. Preferisco mantenere il riserbo sulle ragioni per rispetto della squadra, ma metto una pausa alla mia disponibilità».
Amrabat ha precisato che non si tratta di un addio definitivo al calcio internazionale, ma di una scelta legata esclusivamente all’attuale gestione tecnica. Il centrocampista tornerà a disposizione del Marocco in caso di cambio in panchina.
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