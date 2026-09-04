Dopo gli inizi da grande promessa, ed una carriera spesa tra B e C, Michele Camporese appende gli scarpini al chiodo. L'ex difensore viola è stato limitato da qualche infortunio di troppo, ed ha annunciato il ritiro sul proprio profilo Instagram:

"Quella voglia di diventare calciatore in tutte le maniere…La soddisfazione della vittoria , il malumore della brutta prestazione , l ‘ inzio degli infortuni e la speranza di tornare meglio di prima . Sicuramente un viaggio formativo , impegnativo e a tratti davvero soddisfacente . Oggi mi fermo definitivamente col calcio giocato , con la solita speranza di riuscire a realizzarmi anche in quello che verrà . Mi sembra doveroso ringraziare 3 persone in particolare : i miei genitori e mia moglie , per tutti i sacrifici che hanno fatto negli anni , dalle rincorse al pulmino per andare ad allenarmi , ai viaggi disperati per vedersi qualche ora . Grazie "