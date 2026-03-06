Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Bonaventura, ritiro dal calcio e ripartenza immediata? Idea Kings League

altre news

Bonaventura, ritiro dal calcio e ripartenza immediata? Idea Kings League

Bonaventura, ritiro dal calcio e ripartenza immediata? Idea Kings League - immagine 1
Bonaventura potrebbe tornare subito in campo, ma in Kings League: una squadra italiana interessata all'ex viola
Redazione VN

Dopo aver detto addio al calcio giocato dichiarando di "non sentire più quel fuoco dentro", Giacomo Bonaventura potrebbe immediatamente tornare in campo, anche se in modo diverso.

Infatti, secondo quanto riportato da Controcalcio, una squadra di Kings League Italia, i Caesar, dei presidenti Damiano Er Faina ed Enerix, pare abbiano intenzione di provare a portarlo nella loro squadra.

LEGGI ANCHE

Un’esperienza in un campionato come la Kings League gli darebbe l’occasione di divertirsi e di poter ancora giocare a calcio. Al momento sono stati avviati i contatti, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe dare risvolti importanti per quanto riguarda questo possibile trasferimento.

Leggi anche
Kayode sempre più rimpianto? Verso l’azzurro, Buffon: “Sta facendo benissimo”
Kayode ricorda: “La finale di Atene mi brucia ancora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA