Bonaventura, ritiro dal calcio e ripartenza immediata? Idea Kings League

Dopo aver detto addio al calcio giocato dichiarando di "non sentire più quel fuoco dentro", Giacomo Bonaventura potrebbe immediatamente tornare in campo, anche se in modo diverso.
Infatti, secondo quanto riportato da Controcalcio, una squadra di Kings League Italia, i Caesar, dei presidenti Damiano Er Faina ed Enerix, pare abbiano intenzione di provare a portarlo nella loro squadra.
Un’esperienza in un campionato come la Kings League gli darebbe l’occasione di divertirsi e di poter ancora giocare a calcio. Al momento sono stati avviati i contatti, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe dare risvolti importanti per quanto riguarda questo possibile trasferimento.
