Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Kayode ricorda: “La finale di Atene mi brucia ancora”

altre news

Kayode ricorda: “La finale di Atene mi brucia ancora”

Kayode ricorda: “La finale di Atene mi brucia ancora” - immagine 1
Il terzino e la maledetta finale di Conference League
Redazione VN

L'ex viola Michael Kayode ha parlato in un'intervista a The Athletic dove ha ricordato anche la sua avventura alla Fiorentina:

Molti pensavano che avrei avuto difficoltà ad adattarmi alla Premier League, ma ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Io, invece, ho sempre avuto grande fiducia in questa società e nel lavoro di mister Keith Andrews e sono davvero felice per lui. La Fiorentina? Ancora oggi provo tanta amarezza per quella finale di Conference League persa contro l’Olympiakos

Leggi anche
Italiano infiamma già il mercato. Due big di Serie A su di lui
Iachini: “Classifica? I giocatori si vergognano”. E l’aneddoto sulla difesa a 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA