L'ex viola Michael Kayode ha parlato in un'intervista a The Athletic dove ha ricordato anche la sua avventura alla Fiorentina:
Kayode ricorda: “La finale di Atene mi brucia ancora”
Il terzino e la maledetta finale di Conference League
Molti pensavano che avrei avuto difficoltà ad adattarmi alla Premier League, ma ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Io, invece, ho sempre avuto grande fiducia in questa società e nel lavoro di mister Keith Andrews e sono davvero felice per lui. La Fiorentina? Ancora oggi provo tanta amarezza per quella finale di Conference League persa contro l’Olympiakos
