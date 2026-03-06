L'edizione odierna di Tuttosport dedica un pezzo a Vincenzo Italiano e il suo futuro. Il tecnico sta vivendo settimane decisive alla guida del Bologna. Dopo le critiche ricevute in seguito all’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore ha risposto con tre successi consecutivi in campionato, tornando a sei punti dalla zona europea.
Italiano infiamma già il mercato. Due big di Serie A su di lui
Ma il finale di stagione, si legge, sarà importante anche per il futuro dell’allenatore, il cui nome potrebbe animare il mercato delle panchine estivo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo stima da tempo e potrebbe tornare su di lui se il rapporto con Antonio Conte dovesse interrompersi. Anche il Milan lo segue con interesse: l’amministratore delegato Giorgio Furlani aveva già pensato a lui prima dell’arrivo di Allegri. Italiano potrebbe quindi essere pronto per un ulteriore salto di livello.
