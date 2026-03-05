Iachini: “Classifica? I giocatori si vergognano”. E l’aneddoto sulla difesa a 3

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine dell'"Alberto Di Chiara Academy". Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina:
Difesa a 3? Subentrare non è mai facile, io ne so qualcosa. Quando arrivai a Firenze pensavo di giocare con la difesa a 4 però poi, parlando con i giocatori, capii che era meglio giocare a 3. Loro mi diedero delle conferme. Fiorentina? Non ha serenità, si è ritrovata in una posizione di classifica impensabile e questo ha creato tanta pressione. E questo non dipende dai giocatori, tutti sentono determinate situazioni. Già andare in giro per Firenze ci vai meno volentieri, ti vergogni. Il giocatore è anche quello fuori dal campo.
