Ex viola, Nicolussi Caviglia: “Gruppo molto unito, in campo lottiamo per il compagno”

L'ex centrocampista viola, passato al Parma nel mercato di gennaio e che domenica al Franchi affronterà i suoi ex compagni, ha parlato della rubrica del club emiliano "Gialloblu Youth Reporters". Queste le sue dichiarazioni: "
Nicolussi Caviglia ha parlato ai canali ufficiali del club. Dal rapporto col giovanissimo mister Cuesta all'unione del gruppo
Anche se sono arrivato da solo un mese col mister mi trovo molto bene, nonostante la giovane età è un tecnico con idee e carattere. In allenamento chiede tanto, ma quello che fai in settimana è fondamentale per la partita. Non ho una squadra in cui mi sono trovato meglio, sono sempre stato bene, in tutte le squadre in cui ho giocato. Il nostro gruppo è molto unito, mi trovo bene. In campo tutti noi lavoriamo e lottiamo per il compagno e questa è una cosa fondamentale.
